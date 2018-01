Eng däitsch Fra mat marokkanesche Wuerzelen ass um Sonndeg zu Bagdad zum Doud veruerteelt ginn, well si sech der Dschihadistemiliz vum IS ugeschloss hat.

Isis-Kämpfer am Irak © AFP-Archiv

Déi däitsch Fra ass, wéi et heescht, war wéinst dem IS vun Däitschland aus a Syrien an duerno an den Irak gereest.Si hätt der Terrormiliz gehollef, a wier un enger Attack op irakesch Forces de l'ordre bedeelegt gewiescht.