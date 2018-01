© RTL-Archiv

An den éischten 9 Méint zejoert goufen an Däitschland knapp 4.300 mat engem Elektrovëlo registréiert ginn. Dat sinn 28% méi wéi déi selwecht Zäit d'Joer virdrun. All drëtten wier op net ugepasste Vitesse zeréckzeféieren.



An eisem Nopeschland goufen zejoert knapp 700.000 nei E-Bikes registréiert. Dat ass e Plus vu ronn 25%.