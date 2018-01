An den USA geet de sougenannte Shutdown a säin drëtten Dag. Am Senat konnte sech Republikaner an Demokraten no laangen an zéie Verhandlungen net eenegen.

© AFP

Zanter der Nuecht op e Samschdeg huet d'amerikanesch Regierung keng Sue méi, well d'iewescht Scholdelimitt vun de Vereenegte Staaten erreecht ass. D'Regierung kann doduerch keng Sue méi léinen, woufir et zum 1. «Governmental Shutdown» zanter 2013 koum. Dat bedeit, dass grouss Deeler vun der Verwaltung a vum ëffentlechen Déngscht hu missen zoumaachen.

Shutdown an den USA / Reportage Eric Ewald



D'Repercussioune vum Shutdown dierften e Méindeg sou richteg ze spiere sinn. D'Administratioune bleiwe gréisstendeels zou. Staatlech Büroe bleiwen also zou, grad wéi Muséeën, Zooen, Nationalparken an ëffentlech Monumenter, och d'NASA huet, bis op ee Kärberäich, net op. Ronn 850.000 Beamte hu missen e forcéierte Congé huelen, d.h. si kréie keng Pai, genee wéi d'zivil Mataarbechter vum Verdeedegungsministère. Just fir ganz wichteg Administratioune gëllt eng Exceptioun. Sou e Shutdown soll d'US-Wirtschaft bis zu annerhallwer Milliard Dollar pro Dag kaschten.Am Senat zu Washington sollen d'Republikaner an d'Demokraten am fréie Méindegowend eiser Zäit nach emol iwwer en eventuelle Budgetsaccord ofstëmmen, fir dass d'Land aus dëser Sakgaass erauskënnt. U sech sollt et e Méindeg de Moie fréi eiser Zäit ewell zu deem Vott kommen, ma well en Accord tëscht de Vertrieder vun den zwou grousse Parteien net méiglech war, gouf déi Ofstëmmung verluecht. E Kompromëss fir en Iwwerganksfinanzement, respektiv en Unhiewe vun der ieweschter Scholdelimitt bis den 8. Februar gëtt et deemno nach net.An dësem Sträit sinn d'Republikaner, déi 51 Sëtz am Senat hunn, op d'Hëllef vun den Demokraten ugewisen. Hinne feelen nämlech 9 Stëmme fir e Kompromëss. Fir de republikanesche Chef am Senat, Mitch McConnell, ass de Shutdown eng „politesch Fehlkalkulatioun vu giganteschen Ausmoossen“, wat als Kritik un den Demokraten ze verstoen ass. Déi hunn ugedeit, dass en Accord e Méindeg méiglech wär, fir dëse seelene Stëllstand op en Enn ze bréngen. Woubäi sech d'Demokraten en Entgéintkomme vun de Republikaner erwaarden, wat déi sougenannt «Dreamer» ugeet, d.h. honnertdausenden Immigranten, déi als Kanner illegal an d'USA komm waren.Sollte sech béid Parteien e Méindeg am Senat eens ginn, muss d'Parlament och nach gréng Luucht ginn. Eréischt dono kéint de President Donald Trump den Accord feierlech ënnerschreiwen.