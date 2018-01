No Donnéeë vun der Police ass de Sprengsaz op engem Maart an der Stad Yala explodéiert.

© AFP

De Sprengsaz war am Tank vun engem Motorrad verstoppt. Bei den Doudesaffer handelt et sech ëm Thailänner. Op d'mannst 18 Persoune goufen zum Deel uerg verwonnt.



D'Hannergrënn vun der Dot sinn nach onkloer. Et gëtt spekuléiert, dass moslemesch Rebellen hannert dem Attentat stiechen.