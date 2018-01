Am Tirol ass d'Lawinesituatioun sou ugespaant wéi zanter 1999 net méi, deemools gouf et d'Katastrof zu Galtür.

© AFP

Et gëllt e Méindeg déi héchste Warnstuf. Deels ass ee Meter Schnéi bannent engem Dag gefall.

D'Situatioun ass och am Vorarlberg an, an der Schwäiz ganz ugespaant. Och an Ober- an Niederösterreich ass d'Lawinegefor héich.

St. Anton, Lech an Ischgl an Éisterräich sinn den Ament net méi mam Auto z'erreechen. D'Géigend vun Zermatt an der Schwäiz ass praktesch och net méi z'erreechen. Och zu Davos gëtt een dem Schnéi den Ament schwéier meeschter. Do soll en Dënschdeg awer de Weltwirtschafts-Forum ufänken.

An Oberbayern goufen direkt e puer Schifuerer duerch Lawine blesséiert. Fir e Mann vun 30 Joer koum allerdéngs all Hëllef ze spéit. Hie konnt net méi reaniméiert ginn. Hie war mat zwee weidere Männer ënnerwee, wéi si vun de Schnéimassen iwwerrascht goufen. Déi aner zwee konnte sech selwer aus dem Schnéi befreien. Dem Wiederdéngscht no, ass iwwerall an de bayreschen Alpen heegste Lawinegefor.