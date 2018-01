© afp

Eng Woch nodeems den Tanker "Sanchi" ënnergaang ass, huet sech d'Gréisst vun den Uelegteppecher méi wéi verdräifacht. Mat enger Gréisst vun 332 Quadratkilometer entsprécht dëst der Gréisst vun Dresden. Leschte Mëttwoch hate se nach eng Gréisst vun 101 Quadratkilometer.De "Sanchi"-Tanker war de 6. Januar am ostchinesesche Mier mat engem chineesesche Frachtschëff kollidéiert an hat direkt ugefaang mat brennen. No puer Explosiounen, ass de Frachter de 14. Januar ënnergaang.Den iraneschen Tanker hat 111.000 Tonnen Uelegkondensat a bis zu dausend Tonne Schwéierueleg als Brennstoff u Bord.Den Uelegkondensat forméiert keen typeschen Uelegteppech op der Mieresuewerfläch, wéi dat soss bei Tankeronglécker dacks ze gesinn ass. D'Substanz ass trotzdem fir d'Mieresliewewiesen héichgëfteg a schwéier vum Waasser ze trennen.Et gëtt spekuléiert, dass 32 Crewmemberen - 30 Iraner an 2 aus dem Bangladesch - ëm d'Liewe komm sinn. Bis elo sinn awer nëmmen 3 Läiche fonnt ginn. Dem chinesesche Verkéiersministere no läit d'Sanchi op 115 Meter um Mieresgrond.