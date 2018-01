© AFP

Dës Renconter, mat iwwer 3.000 Spëtzepolitiker an Topmanager souwéi Vertrieder vun internationalen Organisatiounen an der Zivilgesellschaft, steet dëst Joer ënnert dem Motto "".Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Premierminister Xavier Bettel an de Finanzminister Pierre Gramegna. Während dem Weltwirtschaftsforum hu béid Ministeren d'Geleeënheet sech mat enger Rei Politiker a Chefs d'entreprisen ze gesinn, fir ënnert anerem déi wirtschaftlech Attraktivitéit vum Grand-Duché ze promouvéieren. Et sinn eng ganz Partie bilateral Reunioune geplangt.Mat enger Ried vum indesche Premierminister Narendra Modi fänkt en Dënschdeg déi 48. Editioun vum Forum un. Um Programm steet dono och eng Ried vum kanadesche Premier Justin Trudeau. Mat Spannung gëtt iwwerdeems den Optrëtt vum amerikanesche President Donald Trump erwaart. D'Wäisst Haus huet e Méindeg confirméiert, dass hie sech op Davos deplacéiert. Duerch de "Shutdown" an den USA war dat nämlech guer net sou sécher. Et ass virgesinn, dass den Donald Trump e Freideg d'Ofschlossried hält.Den Organisateure mécht den Ament awer manner den Oflaf oder d'Contenue vum Weltwirtschaftsforum ze schafen, mä villméi déi enorm Schnéimassen, déi an de leschten Deeg an der Schwäizer Schidestinatioun gefall sinn. An de leschte sechs Deeg war dat iwwer annerhallwe Meter. Et ass eng Erausfuerderung fir d'Organisateuren, fir dass déi iwwer 70 Staats- a Regierungscheffen, Ministeren, souwéi Honnerte vu Chefs d'entreprisen an déi sëlleche Staren déi erwaart ginn, mat hiren Helikoptere kënne landen, respektiv mat den Autoen duerch de Schnéi kommen. Zu Davos gëllt nach ëmmer heegsten Lawinegefor.Op ville Plazen an der Schwäiz an och an Éisträich sinn e Méindeg Lawinen erof gaangen, ouni dass awer engem eppes geschitt ass. Eng Lawin ass tëscht Interlaken a Brienz an der Schwäiz ënnert enger héijer Eisebunnsbréck erduerch gaangen. Eng ganz Partie Schidestinatiounen sinn nach ëmmer vun der Aussewelt ofgeschnidden, dorënner St. Anton an Éisträich an Zermatt an der Schwäiz.