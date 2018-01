© AFP

Hien hat d'Airline selwer am Joer 2003 gegrënnt a war 2011 aus der Gesellschaft erausgeklommen. Wéi et vum Niki Lauda selwer heescht, war nieft him, an enger zweeter Etappe, och de Reesoperateur Thomas Cook un der Fluchgesellschaft, déi viru sechs Wochen d'Faillitte annoncéiert hat, intresséiert. Den Niki Lauda hat am Virfeld schonn, sollt hien den Zouschlag kréien, mat der Lufthansa verhandelt a sech eegenen Aussoen no 15 vun den 21 Niki-Fligere geséchert. D'Lufthansa hat am Dezember hir Offer, fir d'Fluchgesellschaft ze iwwerhuelen, zeréckgezunn.