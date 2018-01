© Input-Presse

Wéinst den Aarbechten, déi den Ament am Gaange sinn, war de Restaurant während dem Ausbroch vum Feier zou.Beim Asaz konnten zwee Awunner aus dem Haus an zwee Hënn gebuerge ginn. Eng Persoun ass dobäi mat Dampvergëftungen an d'Spidol komm.Ënnert schwéierem Otemschutz hu puer Gruppe vun de Pompjeeën d'Feier geläscht an dëst konnt esou séier ënner Kontroll bruecht ginn. Den neien Ubau vum Restaurant konnt mat der Dréileeder vun uewe geläscht ginn.Beim Feier ass et zu engem grousse Schued komm. Duerch dat séiert Agräife konnt awer eng Ausbreedung vum Feier op de Rescht vum Restaurant verhënnert ginn.Während dem Asaz war d'L145 tëschent Kenn an Ruwer fir de Verkéier komplett gespaart.Am Asaz waren d'Police-Inspektioun an d'DRK (Deutsches Rote Kreuz) vu Schweich, d'DRK Ehrang mam Noutfall-Dokter, esou wéi d'Pompjeeë vu Kenn, Schweich, Issel, Föhren a Longuich.