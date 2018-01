D'Lawinegefor an de Schwäizer Alpen ass liicht erof gaangen. An Éisträich bleift et ugespaant.

De Schwäizer Institut fir Schnéi- a Lawinegefor bezeechent d'Gefor awer nach ëmmer als ganz grouss.



Virum Gotthard-Tunnel ass an der Nuecht op en Dënschdeg eng Bullislawin erofgaangen an huet d'Autobunn op enger Längt vu 50 Meter ënnert sech begruewen an en Auto erfaasst. Et ass awer kengem eppes geschitt.



Dausende vun Touriste sëtze weiderhi fest.

Och zu Davos an der Schwäiz hu se mat extreme Schnéimassen ze kämpfen, wat ënner Ëmstänn dierft Repercussiounen op den Optakt vum 48. Weltwirtschaftsforum dierft hunn.