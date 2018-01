D'Police vun Dresden huet an der Wunneng vum 35 Joer ale Mann d'Läich vum klenge Meedche fonnt.Duerch d'Autopsie huet sech erausgestallt, dass dat klengt Kand bei engem gewaltsamen Doud em d'Liewe kéint komm sinn. De Mann ass an der Nuecht vum Méindeg am Landskrees Nossen bei Meißen festgeholl ginn. Hien ass an sengem Auto fonnt ginn, wou hie geschlof huet.D'Police an de Parquet ermëttelen wéinst Mord géint de Papp vum Kand. Den zoustännege Riichter huet um Dënschden den Haftbefeel ausgeschwat. D'Ermëttlungen zum Motiv sinn awer nach am gaangen.