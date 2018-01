© AFP Archivbild

Als Haaptugeklote muss sech een 31 Joer ale presuméierte Kompliz vun den Attentäter veräntweren. Hie soll dem Haaptresponsabele vun den Attentater eng Wunneng zur Verfügung gestallt hunn. Him dreet eng sechs Joer laang Prisongsstrof.Den Ugekloten streit awer of, eppes vun den Attentatspläng op de Futtballstadion Stade de France, de Concertssall Bataclan an e puer Restauranten, gewosst ze hunn. De Mann ass scho wéinst verschiddene Gewaltdelikter virbestrooft. Nieft him stinn nach zwee weider presuméiert Komplizen viru Geriicht. D'Uerteelt gëtt fir de 14. Februar erwaart.