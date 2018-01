Davos: Géint nationalen Egoismus, Protester géint Trump (24.01.2018) Déi däitsch Kanzlerin huet sech iwwer nationalen Egoismus beschwéiert a vill Leit sinn aus Protester géint den US-President op d'Strooss gaangen.

© AFP

Déi däitsch Kanzlerin beklot sech beim Weltwirtschaftsforum iwwer en ze staarken nationalen Egoismus.Gemënzt sécher och fir den amerikanesche President. Den Donald Trump, deen en Donneschdeg zu Davos erwaart gëtt, an dee viru sengem Depart an d'Schwäiz nach séier Strof-Taxen op auslännesche Produiten decidéiert huet.Den US-President ass déi Kéier och Mëttelpunkt vum Protest, dee wéi de Schnéi zu Davos gehéiert, awer déi lescht Kéiere méi roueg gi war, den Trump awer motivéiert nees. A wann och net zu Davos erlaabt, sinn dausenden Demonstranten duerch d'Zürich gezunn an hunn den Chef aus dem Wäissen Haus opgefuerdert heem ze goen an zeréck ze trieden.Zeréck op Davos, wou och fir Lëtzebuerger d'Präsenz sech loune soll. Sou gouf scho mol en Accord mam Réso-Spezialist Cisco ënnerschriwwen.De Xavier Bettel huet zu Davos ënnerstrach, datt Lëtzebuerg d'Ambitioun huet en digitale Leader an Europa ze ginn.