Gedenkdag fir Affer vum Holocaust/Reportage Annick Goerens



Ganz besonnesch wann een op déi politesch Entwécklungen a villen europäesche Länner géing kucken. Eis Gesellschaft géing ëmmer méi a ganz massiv vu Riets erausgefuerdert ginn.

An dofir wär et besonnesch elo, also um Dag vum Internationale Gedenkdag fir d'Affer vum Holocaust an de Verbrieche géint d'Mënschlechkeet, deen de 27. Januar ass, ganz wichteg sech bewosst ze ginn, wéi vill den Antisemitismus nach ëmmer den Alldag vu ville Mënsche präägt.



Et géing ee gesinn, dass den Haass an d'Intoleranz géintiwwer vu Judden iwwerall an Europa an d'Luucht geet, erkläert de Frank Schroeder, Direkter vum Resistenzmusée zu Esch. De Problem géin net nëmme wéinst der Migratioun kommen, mä et sinn nach ëmmer Leit aus der Mëtt vun der Gesellschaft, wou den Antisemitismus nach ëmmer präsent ass an zu Dag trëtt. Op der enger Säit ginn et do Leit, déi soen, datt et den Holocaust ni ginn huet. Op der anerer Säit ginn et Commentairen respektiv Artikelen, déi een um Internet fënnt, sou de Frank Schroeder.



Een anere Volet wär de kontinuéierleche Konflikt tëscht Israel a Palästina. Hei hätt een e politeschen Antisemitismus, sou de Frank Schroeder.



Et wär dofir wichteg ënnert dem Stréch net just Antisemitismus ze bekämpfen, mä insgesamt Intoleranz a Rassismus, sou den Direkter vum Resistenzmusée zu Esch.



An deem Sënn huet och d'Commemoratioun eng wichteg Roll, fir dass och déi jonk Generatiounen, déi net direkt vum zweeten Weltkrich betraff waren, sech ufänke Gedanken ze maachen. Et géing net just duergoen, fir zeréck ze kucken, schreift den Internationalen Ausschwitz-Komitee, mee et misst een och d'Géigewaart an d'Zukunft kucken, besonnesch an dësen Zäiten.

En Donneschdeg den Owend war am Kader vum Internationale Gedenkdag eng Zeremonie op der Place de la Synagogue zu Esch, wou de Resistenzmusée zesumme mat der israelescher Communautéit a mat Schüler aus dem Cycle 4.2 aus der Brill Schoul, den Affer vum Holocaust geduecht hunn.