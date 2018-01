© afp (Archiv)

Human Freedom Index / Reportage Bill Wirtz



Fir déi drëtte Kéier scho verëffentlecht den amerikanesche Cato Institut, zesumme mat Think Tanks aus Kanada an Däitschland, hieren "Human Freedom Index". D'Zil ass et ze erfaassen, wéi fräi d’Länner weltwäit wierklech sinn. Als Indicateuren huelen d'Chercheuren hei individuell, biergerlech a wirtschaftlech Fräiheeten, an domat och Aspekter vu Veräins- a Versammlungsfräiheet, Reliounsfräiheet, Beweegungsfräiheet, Fraereschter, Kriminalitéitstauxen oder rechtlech Diskriminéierungen.

Den Amerikaner Ian Vasquez an d’Slowenin Tanja Porčnik, déi de Rapport ausgeschafft hunn, soen, dass och Rechtstaatlechkeet dobäi eng grouss Roll spillt, well si ee "wiesentlechen Deel" vun der Protectioun vun engem Individuum virum dem Zwang vun anere wier.

Am 396-säitege Rapport ginn déi eenzel Facteuren op enger 10-Punkte Skala bewäert. Weltwäit ass d’Fräiheet vu 7,05/10 op 6,93/10 gefall. Op déi éischte Plaz kënnt dës Kéier d’Schwäiz, virun Hong Kong an Neiséiland. Lëtzebuerg ass op der 13. Platz, an domat ëm eng Plaz gefall. De Grand-Duché ass deemno méi fräi wéi Däitschland, Amerika, oder d’Belsch, mee awer hannert Länner wéi Irland, Holland, a Groussbritannien. An der Kategorie perséinlech Fräiheet schneit Lëtzebuerg genee sou gutt of wéi d’Schwäiz, mee huet am Ranking ënnert der Verschlechterung vun der wirtschaftlecher Fräiheet gelidden.

Op déi lescht Plaze vun den 159 Länner koumen dës Kéier Libyen, Venezuela a Syrien.

Weider Informatiounen zum Human Freedom Index fënnt een um Internetsite vum Cato Institut.