Beim Start vun enger europäescher Rakéit, mat 2 Telekommunikatiounssatellitten u Bord, koum et zu Problemer. D'Situatioun huet een awer elo am Grëff.

© AFP

Nodeems d'Ariane-5 Rakéit, en Donneschdeg den Owend zu Kourou an der franséischer Guyane, gestart war, huet d'Buedemkontroll fir eng hallef Stonn de Kontakt mat der Rakéit verluer. Dat sot de Responsabele vun Arianespace, de Stéphane Israel. Dono hätt d'Rakéit déi zwee Satellitten op Orbit gesat, allerdéngs net op der richteger Plaz. Wéi et heescht, wieren d'Satellitten net op där Plaz lass gaangen, wéi virgesinn, well d'Rakéit vun hirer Route ofkomm war.



D'SES huet mëttlerweil nees Kontakt zum Satellit, d'Situatioun wier am Grëff, esou de Markus Payer vun der SES. Et géif elo 4 Woche méi laang dauere bis de Satellit seng Orbitalpositioun erreecht hätt.

Et huet sech wéi gesot ëm zwee kommerziell Telekommunikatiounssatellitten vun der Lëtzebuerger SES, souwéi der Firma Yahsat aus de Vereenegten Arabeschen Emiraten gehandelt. Arianespace huet zanter zanter Grënnung am Joer 1980 schonn iwwer 550 Satellitten an de Weltall bruecht, dorënner Satellitte fir den europäeschen Navigatiounssystem Galileo.