Op där anerer Säit wëll hien awer alles dofir maachen, dass net méi souvill nei Migranten an d'Land kommen. Dat geet aus dem Donald Trump senge Pläng ervir, déi d'Wäisst Haus en Donneschdeg presentéiert huet. Deemno soll net nëmmen d'Virgoe géint Immigranten, déi illegal an den USA liewen, verschäerft a 25 Milliarden Dollar, fir de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko, am US-Budget deblockéiert ginn. Donieft soll et och vill méi schwéier ginn, illegal an d'USA ze immigréieren. Ënnert anerem gëtt an Zukunft d'Green-Card-Lotterie ofgeschaaft. Et soll och net méi sou einfach ginn, fir Famillje vun Immigranten nokommen ze loossen. Den Trump wëll seng Pläng d'nächst Woch dem Kongress presentéieren. Demokraten a Republikaner konnte sech bis ewell am Sträit iwwert d'Immigratiounspolitik net op e Budget eenegen.