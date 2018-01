© AFP

De Pompjeeën no goufen iwwer 70 Persoune blesséiert, 13 vun hinne liewensgeféierlech. Eng ganz Partie Blesséierter sinn an engem kriteschen Zoustand.



D'Feier war an der Urgence vun der Klinik an der Stad Miryang ausgebrach. D'Ursaach dovun ass nach net gewosst. Zwou Infirmièren waren op d'Feier opmierksam ginn, doropshi goufen direkt all d'Patienten evakuéiert. Och d'Pensionnairen aus engem Fleegeheem, dat am selwechte Gebai ënnerbruecht war, goufen a Sécherheet bruecht.



Donnéeë vun de Pompjeeën no, hate sech ronn 200 Mënschen am Gebai opgehalen wéi d'Feier ausgebrach ass.





Eréischt virun engem Mount waren duerch en tragescht Feier an engem Fitnesszenter a Südkorea, 29 Persoune gestuerwen.