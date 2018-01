29 Blesséierter, dat ass de Bilan nodeems en Donneschdeg am Südweste vu Frankräich e Schoulbus an en Auto matenee kollidéiert waren.

Schoulbus an Auto kollidéiert

7 Persoune goufe schwéier verwonnt. D'Accident ass um hallwe Wee tëscht Toulouse an der franséischer Atlantikküst geschitt. Éischten Informatiounen no hat den Automobilist e Stoppschëld ignoréiert. Wéi et vun der Gendarmerie heescht, hätt de Bus net méi konnten auswäichen.