Si war mat Spannung erwaart ginn, d'Ried, e Freideg am fréien Nomëtten, vum US-President Donald Trump zum Ofschloss vum 48. Weltwirtschaftsforum zu Davos an der Schwäiz: Am Virfeld dovu war ënnert anerem vun hirer grousser Wichtegkeet geschwat ginn.

A senger Ried sot den Donald Trump wéi erwaart virop: Amerika first heescht net Amerika eleng.





Extrait Donald Trump



E puermol huet den US-President d'Leit am Sall dozou opgefuerdert, elo Business an de Vereenegte Staaten ze maachen. Nieft Eegeluef fir seng Aarbecht an déi vu senger Regierung goung iwwerraschend dacks vun "de Leit" Rieds.Et misst een och an d'Leit investéieren, huet den Donald Trump zum Beispill gemengt, en Donald Trump, deen och drop higewisen huet, dass d'New Yorker Bourse zanter senger Wiel ee Rekord nom aneren opstelle géif an dass an deenen 12 Méint 2,4 Milliounen Aarbechtsplaze geschafe gi wären. Hie géif an der Haaptsaach d'Intressie vun den Amerikaner verdeedegen, op dësem grousse Forum.Dëser Deeg kritt d'Welt d'nees-Operstoe vun engem staarken a räichen Amerika mat. Et hätt ni enger besser Zäit ginn, fir an Amerika ze investéieren, ze bauen oder do opzewuessen, sou den US-President. Seng Regierung hätt vill erreecht am leschte Joer, an Amerika wär d'Plaz, fir elo Business ze maachen, sou den US-President. Amerika ass deemno oppe fir Business, sou nach den Donald Trump.Den US-President huet donieft eng Reform vum internationalen Handelssystem gefuerdert: Et kéint een nämlech kee fräien Handel hunn, wann e puer Länner vum System profitéieren, zu Laaschte vun aneren, fräien Handel misst fair a géigesäiteg sinn, iwwerdeems onfairen Handel eis all ënnerhielege géif. Als President wéilt hien ëmmer d'amerikanesch Intressie schützen, sou den Donald Trump, dee sech prett sot, fir bilateral Handelsaccorde mat alle Länner z'ënnerschreiwen.Wat den US-Immigratiounssystem ugeet, wéilt hien deen ofsécheren. De President huet en neie System gefuerdert. D'Immigratioun an d'USA géif dann och op d'Leit reduzéiert ginn, déi Amerika eppes wirtschaftlech bréngen a fir sech selwer kënne suergen.Och hätt jiddereen am Sall d'Muecht, fir sengem Land säi Schicksal z'änneren.Donieft gouf et a puncto Handel an Energiesécherheet ënnerschwelleg Kritik vum US-President u China an u Russland, iwwerdeems hien am Zesummenhank mam Terrorissem Nordkorea, den Iran, de sougenannten Islamesche Staat an Afghanistan quasi an engem Otemzuch genannt huet.D'Zukunft vun den USA wär nach ni méi glänzend gewiescht, sot den US-President um Enn vu senger iwwregens emol net 16 Minutte laanger Ried.