De Weekend sollen d'Peegelen vun der Seine an der Marne den héchsten Niveau erreechen. Da soll d'Seine bis op 6 Meter klammen, sou eng nei Schätzung vum franséische Héichwaaser-Informatiounsservice Vigicrues. Virdrun ass een nach vu 6 Meter 20 ausgaang.



D'Héichwaasser soll awer net sou héich ginn, wéi et 2016 de Fall war. Do hat d'Seine 6 Meter 10 erreecht. Virun 2 Joer waren 2 Mënschen ëm d'Liewe komm, 24 goufe blesséiert. De Schued loung do tëscht 900 Milliounen an 1,4 Milliounen Euro.



Den historeschen Héchststand gouf 1910 gemooss, mat 8 Meter 62. Deemools waren am Ganzen 50.000 Haiser iwwerschwemmt.