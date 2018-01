E Freideg gouf et am Zentrum vun Amsterdam eng Schéisserei. De Porte Parole vun der lokaler Police huet en terroristeschen Hannergrond ausgeschloss.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 26, 2018

E Freideg den Owend gouf et zu Amsterdam bei enger Spillplaz eng Schéisserei. Duerch d'Schëss gouf eng Persoun déidlech blesséiert, 2 weider Persoune koume mat Blessuren an d'Klinik. Hollännesche Medien no soll et sech beim Affer ëm e 17 Joer jonke Mann handelen.Aenzeien no soll den Täter maskéiert gewiescht sinn a mat enger automatescher Waff d'Schëss ofginn hunn.Nom Tëschefall huet d'Police eng grouss Sichaktioun gestart, fir den Täter oder d'Täter vun der Dot ze fannen, bis e Freideg den Owend um 23.30 Auer ouni Erfolleg.D'Autoritéit vun Amsterdam gi vun enger krimineller Dot aus, d'Schéisserei hat deemno keen terroristeschen Hannergrond.