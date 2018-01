© wiesbaden112

❗ Vollsperrung❗

Nach tödlichem Unfall auf der #A60 bei #Ingelheim bleibt diese noch einige Stunden gesperrt. Weiträumig umfahren!https://t.co/DMIstuqYvE

via @na_presseportal — Polizei Mainz (@PolizeiMainz) January 26, 2018

E 65 Joer ale Mann aus dem Honnsréck war mat sengem Auto mat Unhänger op der A60 an Direktioun Bingen ënnerwee, wéi seng Schubkar op d'Fuerbunn gefall ass. De Mann wollt se selwer vun der Autobunn raumen.Eng fatal Decisioun.Wéi d'Police schreift, gouf den Onglécklechen vun engem 19 Joer ale Chauffer aus Baden-Württemberg erfaasst an déidlech verwonnt. En zweeten Auto konnt net méi bremsen an ass an den Auto vum jonken Automobilist gerannt. " Persounen goufen dobäi blesséiert.Däitsch Medien haten nach bericht, dass d'Affer op d'Géigespur geschleidert gouf an do nach emol vun e puer Autoen iwwerrannt. Dëst gouf vun der Police net confirméiert.D'Rettungsleit hu vu ganz grujelege Biller op der Onglécksplaz geschwat. D'Autobunn war an Direktioun Darmstadt bis 2 Auer gespaart, an Direktioun Bingen bis bal 4 Auer.