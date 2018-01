© AFP

Aus Protest géint den tierkesche Militärasaz am Norde vu Syrien si bis an de fréien Nomëtteg zu Köln dausende Kurden duerch d'Stroosse gezunn. De kurdeschen Daachverband „Nav-Dem“ hat d'Demo ugemellt, et waren am Ganzen eng 2.000 Police-Beamten am Asaz. Op de Pancartë stounge Fuerderungen, wéi „Fräiheet fir Kurdistan“ oder "Europa Schum Dech" a Reporter schwätzen dovunner, dass d'Leit ënner anerem och gejaut „Deutsche finanzieren, Türken bombardieren“.De Protest huet e bësse méi spéit ugefaangen, well d'Police nach iert et lass goung Fändele confisquéiert huet, wou d'Bild vum inhaftéierte Chef vun der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK drop war. Biller vum Abdullah Öcalan ze weisen, ass nämlech verbueden.