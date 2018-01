Op d'mannst 95 Persoune si bei enger Attack e Samschdeg de Moien an der afghanescher Haaptstad Kabul ëm d'Liewe komm. 151 goufe blesséiert.

Bomm an Ambulanz verstoppt

Wéi et vun engem Spriecher aus dem Inneministère geheescht huet, hätt een Attentäter eng Bomm an enger Ambulanz verstoppt a gesprengt.



D'Attentat ass an engem Deel vun der Stad geschitt, wou och den Inneministère ass, genee esou wéi d’Bureauen vun der europäescher Unioun.



D'Taliban hunn d'Attack revendiquéiert.