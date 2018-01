© AFP (Archiv)

E Freideg huet d'Fondatiooun "30 Millions d'Amis" de russesche President Vladimir Putin opgeruff, eppes géint de Massaker vun dausende Stroossenhënn a -Kazen ze maachen, déi am Kader vun der Football Weltmeeschterschaft a Russland an de Stied, wou Matcher gespillt ginn, ëmbruecht ginn. Dobäi beruffe si sech op lokal Déiereschutzassociatiounen, déi esou Praktiken aus 11 Stied gemellt hunn."La mise à mort de milliers d'animaux, dans des conditions les plus sordides, n'est pas digne du pays organisateur de la Coupe du Monde de football et je ne voudrais pas que de telles pratiques jettent l'opprobre sur une compétition sportive et festive de renommée internationale", esou d'Presidentin vun der Fondatioun Reha Huti vis-à-vis vum Figaro.Scho bei den Olympesche Spiller zu Sotchi 2014 gouf et vill Kritik, well hei dausende vu Stroossenhënn einfach vergëft goufen, fir se aus dem Stadbild ze kréien. Fir d'EM an der Ukrain 2012 hat "30 Millions d'Amis" zesumme mat der Éisträichescher Organisatioun "Vier Pfoten" an den ukraineschen Autoritéiten e grousse Programm fir Kastratioun a Sterilisatioun vun den Déieren, déi op de Stroosse liewen, organiséiert.Och a Russland gëtt d'Praktik staark kritiséiert. Eng Petitioun mat 190.000 Ënnerschrëften huet vum russesche President gefuerdert, datt déi "Juegt" op d'Déieren misst ophalen. Wéi The Times schreift, hätten d'Autoritéiten decidéiert, fir temporär Déierenasyler opzeriichten, bis d'Weltmeeschterschaft eriwwer wier.