Den Alexej Nawalny ass bei Protester vun der Oppositioun zu Moskau festgeholl ginn. Dat huet den 41 Joer ale Kremlkritiker iwwer Twitter matgedeelt.



Den Nawalny hat zu landeswäiten Demonstratiounen géint säin Ausschloss vun der Presidentewal am Mäerz a Russland opgeruff. Honnerte Regierungsgéigner sinn deem Opruff nogaangen a sinn zu Moskau a St. Petersburg op d'Stroosse gaangen.



Et gëtt sech erwaart, datt de Vladmir Putin den 18. Mäerz zeréckgewielt, an da bis d'Joer 2024 weider un der Spëtzt steet. D'Kräfteverhältnis tëscht der Oppositioun an dem Kreml ass zanter laangem ganz ongläich.