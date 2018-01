Soulaang de Carlos Puigdemont net aus sengem Exil an der Belsch zeréckkënnt, kann hien net a sengem fréieren Amt als Regionalpresident zeréckgewielt ginn.

© AFP

Dat huet d'Verfassungsgeriicht zu Madrid e Samschdeg den Owend matgedeelt. De katalanesche Separatist misst perséinlech do sinn.



De Problem ass awer, dass dem 55 Joer ale Politiker eng laang Prisongsstrof bléit, wéinst den Evenementer ronderëm den katalaneschen Onofhängegkeetsreferendum; also Rebellioun an Verontreiung vun ëffentleche Gelder. Ob dem Puigdemont seng Kandidatur awer komplett annuléiert ka ginn, wéi d'Regierung zu Madrid gehofft huet, steet den Ament nach op.