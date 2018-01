© AFP

D'Seine soll nach bis e Méindeg op bis zu 6 Meter klammen an domadder hire bis ewell héchsten Niveau erreechen, wéi den Héichwaasser-Déngscht Vigicrue matgedeelt huet. Schonn e Samschdeg goufen 5 Meter 69 gemooss.



Duerch dat villt Waasser goufe schonn iwwer 1.000 Leit am Groussraum vu Paräis evakuéiert a ronn 1.200 waren zäitweis ouni Stroum. Ëstlech vu Paräis hu verschidde Gemenge souguer hir Schoulen zougemaach.



Dem franséische Wiederdéngscht no, huet et am Dezember 2017 an am Januar 2018 souvill gereent, wéi zanter dem Joer 1900 net méi.