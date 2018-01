© AFP

Dat wär een historesch falschen Terme, well et wären däitsch Vernichtungslagere gewiescht, déi am vun den Nazien occupéierte Polen benotzt goufen.



D'Parlament zu Warschau huet rezent esou een Gesetz gestëmmt, Israel hält dat awer fir e Feeler. Den Text kéint dozou mëssbraucht ginn, d'Roll vu Polen un de Verbrieche géint Judde während dem Holocaust ofzestreiden. Och den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanyahu huet e Samschdeg um Internationale Gedenkdag fir d'Affer vum Holocaust gesot, et kéint een d'Geschicht net änneren an den Holocaust net dementéieren.



De polnesche Premier huet iwwer Twitter geäntwert „Auschwitz-Birkenau“ wär kee polneschen Numm an „Arbeit macht frei“ kee polneschen Saz.