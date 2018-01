© AFP

Schwedesch Medie berichten, de Kamprad wier a sengem Haus an der Provënz Småland, am Krees vu senger Famill gestuerwen.Mat nëmme 17 Joer hat hien déi schwedesch Chaîne gegrënnt an huet zu engem vun de räichste Mënschen op der Welt gezielt. Obschonns den Ikea-Grënner zanter 1988 keng operativ Funktioun méi an der Firma hat, ass hien awer jorelaang als Beroder aktiv bliwwen. Den I an de K am Numm sti fir seng Initialen, den E an den A fir d'Bauerenhäff op deenen hien opgewuess ass. An iwwer 40 Länner kritt een antëscht Ikea-Miwwel ze kafen.Fir Steieren ze evitéieren, hat den Kamprad 1982 d'Entreprise an eng Stëftung mat Sëtz an Holland ëmgewandelt. Den dofir dacks kritiséierte Konzern ass antëscht a vill Entreprisen opgespléckt, déi ënnert anerem zu Lëtzebuerg registréiert sinn.