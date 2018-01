An der Stad Aden am Süde vum Yemen hu Separatisten de Sëtz vun der international unerkannter Regierung vum President Hadi ugegraff.

de Premier vum jemen schwätzt vun engem "Putsch" an huet Saudi-Arabien no Hëllef gefrot. Den Autoritéiten no solle 15 Mënsche bei den Ausernanersetzungen ëm d'Liewe komm an et solle vill Leit blesséiert gi sinn.Am Jemen fuerdere Separatisten zanter laangem eng Onofhängegkeet vum Süden, dee bis 1990 schonn eemol selbstänneg war.