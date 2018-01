An tëscht gouf d'Attack vum sougenannten Islamesche Staat revendiquéiert.



Op d'mannst fënnef Mënsche koumen ëm d'Liewen, dorënner dräi vun den Attentäter. Ee soll sech an d'Luucht gesprengt hunn, zwee anerer goufen erschoss, sou e Spriecher vum Verdeedegungsministère.



Ee vun den Attentäter konnt festgeholl ginn, dee leschte wier nach am Gaangen, ze kämpfen.



Donieft koumen zwee afghanesch Zaldoten ëm d'Liewen an 10 goufe blesséiert. Et goufen iwwerdeems Rumeuren dementéiert, deemno déi grouss Militärakademie selwer attackéiert gi wier.







Eréischt e Samschdeg hat sech am Zentrum vu Kabul e Selbstmordattentäter vun de radikalislameschen Taliban an d'Luucht gesprengt. Iwwer 100 Mënsche koumen ëm d'Liewen.