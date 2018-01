Besonnesch am Aarbechtsgrupp Gesondheet erhofft d'SPD sech Nobesserunge vum Sondéierungsresultat.Trotz permanenten Differenzen hunn déi dräi Parteien op en Neits betount, dass si bereet sinn, Kompromësser bei de Koalitiounsverhandlungen anzegoen. Et wier ee fest decidéiert, Léisungen ze fannen.Fir den Optakt vun den Diskussiounen haten et besonnesch bei den ëmstriddenen Themen wéi Migratioun a Gesondheet keng visibel Rapprochementer ginn.D'Gespréicher an der CDU-Zentral zu Berlin goufen an der Nuecht op e Méindeg kuerz no 2 Auer no knapp 9 Stonnen op méi spéit reportéiert.