Dat ass dat jonkt Meedche vu 14 Joer, dat virun 3 Joer nëmmen e puer Meter vu senger Schoul zu Arel verschwonne war.



D'Läich vun der Teenagerin ass 10 Deeg méi spéit an engem Bësch fonnt ginn. De Mann, deen um Méindeg de Prozess gemaach kritt war den Ament vun de Faiten 26 Joer al an huet 3 Méint méi spéit de Mord an d'Vergewaltegungen zouginn. Hie steet och wéinst enger sexueller Aggressioun géintiwwer enger Automobilistin zu Arel viru Geriicht.