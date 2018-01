Wéi et vun EDF heescht, hätt den Tëschefall keen Impakt op d'Sécherheet an d'Ëmwelt gehat.



Veuilliez trouver ci-dessous une communication de EDF-CNPE de Cattenom:



Arrêt automatique du réacteur de l’unité de production n°3 de la centrale de Cattenom



Le lundi 29 janvier 2018 vers 10H20, l’unité de production n°3 de la centrale de Cattenom s’est arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur.



La fermeture d’une vanne d’isolement vapeur située dans la partie secondaire des installations (partie non nucléaire) est à l’origine de cet arrêt automatique. Les équipes de la centrale réalisent actuellement les contrôles nécessaires.



Cet arrêt n'a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.



Les unités n°1 et 2 et 4 fonctionnent et sont à la disposition du réseau électrique.



