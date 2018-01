35,7 Millioune Leit Accès op proppert Waasser liwweren

8,9 Millioune Kanner d'Méiglechkeet op eng Educatioun ginn

10 Millioune Kanner géint d'Masern impfen

3,9 Millioune Kanner psychologesch Ënnerstëtzung ubidde kënnen

4,2 Millioune Kanner fleegen, déi ënnert schlëmmer Ënnerernierung leiden.

29,9 Millioune Leit haten Accès op proppert Waasser

3,6 Millioune Kanner si géint d'Masern geimpft ginn

5,5 Millioune Kanner haten Accès op eng Educatioun

2,5 Millioune Kanner, déi ënnert schlëmm Ënnerernierung gelidden hunn, konnte gehollef kréien

2,8 Millioune Kanner krute psychologesch Hëllef.

Fir kënnen 48 Millioune Kanner ze hëllefen, déi an den 51 vun Naturkatastrophen an aner urgente Situatioune betraffene Länner liewen, brauch d'UnicefEt ass en traurege Rekord:Op der ganzer Welt erreeche mënschlech Bedierfnisser brenzeleg Niveaue wéinst de schroe Konflikter. Grad d'Kanner leiden extrem ënnert dësen Ëmstänn. Verschidde Konflikter dauere scho Joren, wéi z.B. am Irak, am Nigeria, an der demokratescher Republik vum Kongo a ville weidere Regiounen a ginn ëmmer méi komplex, wat dozou bäidréit, dass ëmmer méi Gewalt entsteet an d'Liewen vun de Kanner kompromettéieren.Mat hire Partner an der Ënnerstëtzung vun hire Spender huet d'Unicef fir 2018 folgend Ziler:Wat 2017 mat der Hëllef vun Unicef erreecht ginn ass:Hei de Pressecommuniqué an d'Vue d'ensemble mat den Objektiver