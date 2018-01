© afp

D'Entféierung, d'Sequestratioun, d'Viollen an de Mord, am November 2014, vum 14 Joer ale Béatrice Berlaimont.





Prozess géint Jérémy Pierson/Reportage Eric Ewald



De Méindeg de Moien huet op der „Cour d'assises du Luxembourg“ zu Arel de Prozess géint den haut 30 Joer ale Jérémy Pierson ugefaangen, deen all dës Dote virgehäit kritt. De Mann, deen d'Faiten eréischt am Mäerz 2015 zouginn huet, net awer de Mord um Béatrice, ass mat engen 20 Uklopunkten an engem Dossier vu ronn 10.000 Säite konfrontéiert.

Dëse Prozess ass op 3 Wochen ugesat a soll bis Mëtt Februar daueren. Am Géigesaz zu Prozesser bei eis, huet déi 1. Sëtzung e Méindeg mam Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet ugefaangen.

E Rappell vun de Faiten: Dat jonkt Béatrice ass den 21. November 2014 um Wee fir an d'Schoul, wou et awer ni ukënnt. Nodeems et am Nomëtten och net heem kënnt, ass seng Mamm beonrouegt, well dat jonkt Meedchen ni no der Schoul hänke bleift. D'Mamm denkt awer och drun, dass hatt ugaangen ass, well säi Papp him feelt, deen zu Baaschtnech wunnt. Nawell rifft si der Police un, owes gëtt schonn nom Meedche gesicht, ma ëmsoss: D'Enquête wäert erginn, dass d'Béatrice net wäit vu senger Schoul ewech verschwënnt. D'Sich geet weider, ma d'jonkt Meedche gëtt vum Jérémy Pierson op verschiddene Plazen zu Arel gefaange gehalen. 6 Deeg no senger Entféierung ass et awer nach um Liewen. De Beschëllegten, dee sech kuerz nom Kidnapping eng 1. Kéier um Meedche vergeet, hëlt et an engem geklauten Auto mat. Hie bleift am franséische Grenzgebitt domat hänken, ma kee gesäit d'Béatrice, dat dono nach emol vergewaltegt gëtt. 4 Deeg dono, den 1. Dezember, gëtt d'Läich vum jonke Meedchen zu Sesselich, 3 Kilometer vun Arel ewech, fonnt. Seng Hänn waren am Réck gefesselt, an et hat eng Kordel ëm den Hals.

Heimat ass et awer net gedoen: De Beschëllegte vergewaltegt 3 Deeg drop eng jonk Fra an der Sortie vun Arel. 5 Deeg dono kënnt et zu enger weiderer Attack op eng Fra zu Saint-Avold a Frankräich, déi awer an hirem Auto tut a bierelt, sou dass de Mann fortleeft. Deen Dag, den 9. Dezember 2014, gëtt den Ugekloten am Nomëtten zu Arel interpelléiert, hie bestreit alles, dat bis Mäerz 2015. Du seet hien, d'Béatrice net ëmbruecht ze hunn, et wär erstéckt, dat duerch d'Kordel ëm säin Hals.