Wéinst engem technesche Problem sëtzen an an der Steiermark an Éisträich eng 100 bis 150 Leit op engem Sessellift fest.

© AFP (Archiv)

#Newsflash: Wegen eines technischen Defekts an der Liftanlage

eines Sessellifts am Kreischberg, sitzen dort ca. 100-150 Personen auf dem Lift fest. Die Bergung unter Einbindung von Hubschraubern läuft. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 29. Januar 2018

Um "Rosenkranz-Sessellfit" um Kreischberg sëtzen aktuell 100 bis 150 Schifuerer fest, dat no enger technescher Pann. Wéi d'Police aus der Steiermark matdeelt, wier ee mat de Rettungsaarbechten amgaangen an et hätt een dräi Helikopter, souwéi Zaldote vum Bundesheer am Asaz, fir d'Equippen bei hirer Aarbecht z'ënnerstëtzen.D'Police huet dëst kuerz no 15 Auer via Twitter matgedeelt.