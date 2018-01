© afp

Déi däitsch Lobby-Initiative „Europäesch Fuerschungsassociatioun fir Ëmwelt a Gesondheet am Transportsecteur“, kuerz EUGT, déi lescht Joer opgeléist gouf, wär dofir responsabel. Doranner ware virun allem Bosch, VW, Daimler a BMW implizéiert.





Ofgas-Tester mat Mënsch an Déier/Reportage Annick Goerens



Konkret geet et ëm 10 Afen, déi an engem Testlabo an den USA stonnelaang Ofgase vun engem VW-Beetle anootme missten, fir d'Déieren, ënnert anerem dem Reizgas Stéckstoffdioxid NO2, auszesetzen. Dat huet d'New York Times e Freideg an engem Artikel geschriwwen a berifft sech op Regierungsdokumenter. Dëst Experiment war als Deel vun enger Etüd geduecht, déi beweise sollt, dass d'Belaaschtung vun Diesel-Schuedstoffer duerch eng modern Ofgas-Filterung am Auto däitlech reduzéiert gouf.

VW huet sech mëttlerweil scho fir dës Tester an den USA entschëllegt. Et wär een elo der fester Iwwerzeegung, dass dës wëssenschaftlech Method falsch gewiescht ass. Et hätt ee besser gehat dorobber vun Ufank un ze verzichten.



Déi däitsch Fuerschungsassociatioun vun den Autosconstructeuren hätt donieft awer och Experimenter mat gesonde Mënsche gemaach, déi während enger kuerzer Zäit Stéckstoffdioxid ausgesat goufen. 25 Studente goufen am Zäitraum tëscht 2012 an 2015 an der Universitéitsklinik zu Oochen ënnersicht, nodeems se ënnerschiddlech Konzentratiounen un NO2 ageotemt haten. Et hätt een awer keng Wierkung festgestallt, sou d'Autoslobby.



D'Etüd ass net representativ, sou huet et spéiderhi vum Institut selwer geheescht.



Dës Tester wären ethesch op keng Aart a Weis ze justifiéieren, dat sot iwwerdeems den Porte-Parole vun der däitscher Regierung Steffen Seibert. Déi verschidden Administratiounsréit hätten sech un d'Norme vun den Ofgaswäerter ze halen an net ze beweisen dass Ofgasen eigentlech net schiedlech sinn.



Och déi däitsch Ëmweltministesch Barbara Hendricks war entsat iwwer d'Tester a sot, dass sech nieft der Autosindustrie och d'Wëssenschaft ze veräntweren hätt. Stéckoxide wäre schlecht fir d'Gesondheet, dat wär längst bewisen.



Daimler huet sech vun den Tester distanzéiert a VW fuerdert personell Konsequenzen aus dëser ganzer Affär.