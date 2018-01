Hien huet kee Respekt viru Gesetzer a keng Empathie an ass eng ganz grouss Gefor fir d'Gesellschaft. Eng Therapie ass illusoresch!“





Dat sot d'Vertriederin vum Parquet um Areler Geriicht iwwert de Jérémy Pierson, deem reprochéiert gëtt, am November 2014 dat 14 Joer aalt Béatrice Berlaimont entfouert, sequestréiert, vergewaltegt an ëmbruecht ze hunn. Fir dëse Prozess gouf et e groussen Intressi vum Public; de Sëtzungssall war dann och ze kleng fir all d'Leit.





Leit, déi moies bal 3 Stonnen dem Requisitoire vun der Vertriederin vum Parquet nogelauschtert hunn, ier et am fréien Nomëtte mat der Auditioun vum Beschëllegte virugoung.





Déi déifgräifend Uklo goung souvill an d'Detailer, dass et plazeweis schwiereg war fir d'Parties civillen. Wat d'Béatrice Berlaimont ugeet, wär séier reagéiert a gesicht ginn, ë.a. nom GSM vum Meedchen, sou d'Vertriederin vum Parquet. Den 1. Dezember 2014, am fréien Nomëtten, gouf dem Meedche seng Läich fonnt; als Doudesursaach gouf en Erstécken duerch Drock op den Hals festgehalen. Den Duerchbroch an der Enquête hunn DNA-Spuere bruecht, déi um Béatrice an un enger zweeter vergewaltegter Fra fonnt goufen; d'DNA huet dem Jérémy Pierson gehéiert, deen ewell eng zolitt Virgeschicht mat cumuléiert bal 11 Joer Prisong hat. Hie gouf festgeholl, huet am Ufank all Implicatioun an de Fall Béatrice bestridden, ier hien d'Faiten am Mäerz zouginn huet. D'Meedchen, „la personne“, wéi hien et genannt huet, hätt wéinst Problemer mat de Komerodinnen net wëllen an d'Schoul; déi zwee wären a Kontakt komm, well hie Videoen op sengem GSM gekuckt huet, d'Béatrice hätt sech e bësse gewiert bei de Viollen a sech wuel selwer erhaangen, mat enger Kordel ronderëm den Hals. Den 30. November hätt hie säin Doud festgestallt. Woubäi et der Autopsie no méiglech wär, dass de Jérémy Pierson do war, wéi d'Béatrice verscheet ass. De Mann hätt nach gemengt, hie wär incapabel, d'Viollen z'erklären.



Auditioun vum Jérémy Pierson







Am Nomëtte um Méindeg war et dunn un der Auditioun vum Ugekloten! De Mann, dee beim Virliese vun den Uklopunkten nach ouni gréisser Reaktioun de Gros vun der Zäit viru sech gekuckt hat, huet nomëttes mat klenger Stëmm op d'Froe vun der Riichterin geäntwert.





Laang gouf iwwert d'Jugend vum Beschëllegten an d'Zäit virum Fall Béatrice geschwat. Eréischt no annerhallwer Stonn goung de Mann op de Kär vum Prozess an d'Froen dozou an.