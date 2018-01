Am streng kathouleschen Irland, stemmt d'Populatioun am Mee iwwert eng méiglech Liberaliséierung vum Ofdreiwungsgesetz of, dat ganz restriktiv ass.

D'Regierung huet e Méindeg den Owend hiren Accord fir ee Referendum ginn, huet de Premierminister Leo Varadkar zu Dublin bekannt ginn.



Avortementer waren an Irland ëmmer illegal. Zanter 1983 steet de Verbuet an der Verfassung.



Zanter 2013 sinn Ofdreiwungen autoriséiert, wann d'Liewe vun der Mamm a Gefor ass. Wann eng Fra illegal ofdreift, dreeën hir 14 Joer Prisong. Schwanger Fraen hunn awer d'Méiglechkeet am Ausland ofzedreiwen, firwat all Joer Dausende vu Fraen aus Irland an England fueren.