Eenzege Kandidat ass dee Mann, dee bis ewell op deem Poste war, de Carles Puigdemont.



De Puigdemont war de 27. Oktober vun der spuenescher Regierung ofgesat ginn an en hält sech zënterhier zu Bréissel op. A Spuenien gëtt et jo e mandat d'arrêt géint hien, ënnert anerem wéinst Rebellioun.



De katalanesche Parlamentspresident sot bei senger Deklaratioun um Dënschdeg de Moien, datt de Puigdemont awer all seng Rechter op eng Kandidatur géing behalen.



Madrid wëll onbedéngt verhënneren, datt de Puigdemont gewielt gëtt.