Am Norde vum Pakistan ass e Sprengsaz explodéiert. 8 Mënsche sinn ëmkomm, alles Zivilisten, heescht et.

D'Leit ware mat hirem Auto no bei der afghanescher Grenz ënnerwee, wéi se mat hirem Gefier iwwert d'Bomm gefuer sinn, déi um Bord vun der Strooss verstoppt gi war. Ënnert den Doudesaffer wieren 3 Fraen an 1 Kand, heescht et vu lokalen Autoritéiten.