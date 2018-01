Internat.: Am meeschte gelies

Dëse war fir d'lescht Mëtt Dezember an d'Luucht gesat ginn, vun 1,25 op 1,5%.



Et ass déi lescht Sëtzung vun der amerikanescher Zentralbank ënnert der Presidence vun hirer Cheffin der Janet Yellen. Si trëtt den 3. Februar vun hirem Posten zeréck.



Hiren Nofolger, den Jerome Powell gouf d'lescht Woch vum amerikanesche Senat confirméiert. Hien trëtt wéi d'Janet Yellen fir eng moderat Zënspolitik an.