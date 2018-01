Soulaang den US President seng Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel net réckgängeg mécht, ginn et keng Gespréicher mat den USA.

De palestinensesche Chefnegociateur Sajeb Erakat sot um Dënschdeg an engem Interview mat der Noriichtenagence AFP, dem Trump seng Decisioun wier Deel vun enger Entwécklung vun der Verhandlung zum Diktat an den USA.D'Palestinenser fuerderen eng international Konferenz, fir déi weltwäit Ënnerstëtzung fir eng Zwee-Staate-Léisung däitlech ze maachen. D'Fro, ob et ënnert den aktuellen Ëmstänn zu Gespréicher mat der Trump-Regierung kéint kommen, war de Chefnegociateur formell a sot kloer an däitlech Neen. Soubal e Palestinenser mat Vertrieder vun der US Regierung géif zesumme kommen, géif dëst als Zoustëmmung interpretéiert ginn.