Dat sot den UNO-Spezialemissär fir Syrien, Staffan de Mistura, en Dënschdeg den Owend fir den Ofschloss vun der Konferenz.Fir d'Gespréicher, déi vu Russland, dem Iran an der Tierkei initiéiert gi waren, haten eng ganz Partie Delegéiert ofgesot.D'Oppositioun an déi westlech Staate gesinn déi russesch Friddensinitiativ éischter skeptesch. Si fäerten, dass de russesche President Putin domat probéiert, am Intresse vum syresche Staatschef Assad ze agéieren.