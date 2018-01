Dem Trump seng Ried stoung am Kontrast zu senger polariséierender Rhetorik, déi ee soss vun ëm kennt a sengen Twitter-Messagen.





Den US-President huet eng Opbrochstëmmung gefuerdert an all d'Bierger derzou opgeruff, „als Famill“ zesummenzestoen. Si all wieren en Team, ee Vollek, eng amerikanesch Famill. Si all sollten zesummen um Zil schaffen, ee séchert, staarkt a soziaalt Amerika opzebauen. Dëst wär den neien amerikanesche Moment. Et hätt ni e besseren Ament ginn, fir dermat unzefänken, den "Amerikaneschen Dram" ze liewen.soll zesumme geschafft ginn. Republikaner an Demokrate sollten hir Differenzen iwwerwannen an e Konsens ustriewen, sou den Trump a senger éischter "State of the Union". Konkret geet et dem Donald Trump no virun allem ëm d'Reform vum Immigratiounsgesetz an d'Modernisatioun vun den Infrastrukturen.

Zanter senger Presidence wären 2,4 Milliounen Aarbechtsplazen entstanen, d'Paie géifen an d'Luucht goen.

Den Trump sot och, datt bis zu 1,8 Millioune Leit, déi illegal an d'Land komm sinn, d'Méiglechkeet solle kréie fir en US-Pass ze kréien, wa se e „gudde moralesche Charakter“ hunn. Hien huet par Konter och Sue gefrot, fir de geplangte Bau vun der Mauer op der Grenz mat Mexiko. Mat der Greencard-Lotterie soll och Schluss sinn.



Dat ëmstriddent Gefaangenelager zu Guantanamo op Kuba gëtt soubal nach net zougemaach. Dat sot den Donald Trump a senger Ried zur Lag vun der Natioun.

Hien hätt dem Verdeedegungsminister Jim Mattis den entspriechenden Optrag ginn. Säi Virgänger Barack Obama hat sech zum Zil gesat, d'Lager, dat no den Terrorattentater vum 11. September 2001 opgemaach gi war, zouzemaachen. Allerdéngs war hien domat net am Kongress duerchkomm. Den Donald Trump huet seng Decisioun domat begrënnt, dass Terroristen keng regulär Krichsgefaangener sinn, mä Feinden, déi net ënnert d'Gesetz falen. Mat där selwechter Argumentatioun hat deemools de President George W. Bush d'Lager op Guantanamo opgemaach, an deem mat Momenter bis zu 780 Prisonéier inhaftéiert waren. Ënnert der Presidence vum Barack Obama ware vill Gefaangener aus dem Lager entlooss ginn. Den Ament sinn hei nach ronn 40 Prisonéier ënnerbruecht. Den US-President sot an der Nuecht op e Mëttwoch eiser Zäit, dass et domm war, dës Leit fräizeloossen. D'USA hätten an der Vergaangenheet Honnerte vu geféierlechen Terroristen op fräie Fouss gesat. Den Trump hat scho während dem Wahlkampf annoncéiert, dass hien d'Lager op Guantanamo wéilt bäibehalen.



A senger Ried virum Kongress ass den amerikanesche President och op den Nordkorea-Konflikt agaangen. Hien huet viru Konzessiounen un den isoléierte Regimm gewarnt. Dat nordkoreanescht Striewen no Atomrakéiten kéint scho ganz geschwënn d'USA menacéieren, sou den Donald Trump. Seng Regierung géif weiderhi maximalen Drock op Pjöngjang maachen.



Den Donald Trump huet donieft iwwerraschend eng Stäerkung vun de Sozialleeschtungen an Aussiicht gestallt. Et misst méi an d'Entwécklung vum Personal investéiert ginn, sou den US-President virun den Deputéierte vum Kongress an dem Senat am Kapitol zu Washington. Et misste professionelle Schoulen opgemaach ginn, an deenen déi zukünfteg Aarbechter hiert Handwierk kënne léieren an hiert Potential entfalen, sou den Donald Trump. Hien huet och bezuelte Congé Parental fir d'Eltere gefuerdert. Dës Initiativ ass an den USA hefteg ëmstridden a gëtt zanter Jore vum Trump senge Republikaner refuséiert. Donieft huet den amerikanesche President a senger éischter Ried zur Lag vun der Natioun gefuerdert, dass Gefaangener, déi hier Strof ofgesat hunn, eng zweet Chance verdéngt hätten. Domat huet d'Wieder vu sengem Virgänger Barack Obama widderholl, den hie selwer dacks kritiséiert huet. De fréieren amerikanesche President hat eng sëlleche Prisonéier begnodegt.



Am Public beim State of the Union war och seng Fra Melania. Eng ganz Rei Demokraten hunn aus Protest géint d'Politik vum Trump d'Ried boykottéiert oder ware ganz schwaarz ugedoen.