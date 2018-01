De Chef vum Katastropheschutz huet d'Responsabilitéit fir de Virfall vum 13. Januar iwwerholl an ass en Dënschdeg zeréckgetrueden.

No Feelalarm

Schonn de leschte Freideg war dee betraffene Mataarbechter entlooss ginn, deen d'Leit op Hawaii duerch säi Feelalarm a Panik versat hat. Hien hat onbewosst eng automatesch Noriicht op all d'Handye geschéckt, déi aktivéiert waren an huet d'Leit virun enger ballistescher Rakéit gewarnt, déi ënnerwee wier.







Vill Awunner haten doropshin a Panik probéiert, fir sech a Sécherheet ze bréngen. Et hat bal 40 Minutte gedauert, bis d'Warnung zeréckgezu gouf.