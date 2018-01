Am Kader vum 73. Joresdag vun der Befreiung vum Konzentratiounslager Auschwitz-Birkenau, gouf de Mëttwoch am däitsche Bundestag un d’Affer geduecht.

© afp

An deem Kontext sot de Bundestagspresident Wolfgang Schäuble, datt et beonrouegend wier, datt all Dag nach Mënschen ugegraff ginn, just well se anescht ausgesinn.





De Wolfgang Schäubele iwwer Antisemitismus



All Form vun Antisemitismus wier beängschtegend, ëmsou méi an Däitschland, esou nach den Wolfgang Schäuble. Den 27. Januar 1945, hu sowjetesch Truppen déi Iwwerliewend aus dem Konzentratiounslager Auschwitz-Birkenau befreit. Méi ewéi 1 Millioun Mënsche goufen am gréissten Vernichtungscamp vun den Nationalsozialisten ëmbruecht. Auschwitz ass haut Synonym fir den Holocaust, eben d’Massevernichtung vun de Judden.